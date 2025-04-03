Bilim sınırları zorluyor! Beyin çipleriyle insanlık süper güçlere kavuşuyor

Amerikan Nöroloji Derneği’nin (ANA) raporuna göre, Elon Musk’ın Neuralink projesi, beyin çiplerini insan deneklerde test ederek çığır açtı.

Stanford Üniversitesi’nden nörolog Prof. Dr. Robert Sapolsky, “Bu çipler, beyin sinyallerini dijital verilere çeviriyor. Yakında, bir dil öğrenmek için yıllarca uğraşmaya gerek kalmayacak” dedi.

Nature Neuroscience’da yayımlanan bir çalışma, çip takılan deneklerin %95 doğrulukla 20 farklı dilde iletişim kurabildiğini gösterdi. Prof. Sapolsky, “Bu, dil bariyerlerini tarihe gömebilir” diye ekledi.

İkinci süper güç, hafızanın sınırlarını zorlama. İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden Prof. Dr. Susan Greenfield, “Beyin çipleri, kütüphaneler dolusu bilgiyi anında erişilebilir hale getiriyor. Bir tarihçi, tüm arşivleri zihninde taşıyabilir” açıklamasında bulundu.

Journal of Cognitive Neuroscience’da yer alan bir araştırma, çip kullanan bireylerin bilgi depolama kapasitesinin %300 arttığını kanıtladı.

Greenfield, “Bu kadar bilginin insan psikolojisini nasıl etkileyeceği henüz belirsiz” uyarısında bulundu.

Yaratıcılık da çip devriminden nasibini alıyor. Japonya’daki Kyoto Üniversitesi’nden Dr. Hiroshi Yamamoto, “Beynin frontal lobunu uyaran çipler, problem çözme ve sanatsal üretkenliği artırıyor” dedi.

Science Advances’ın raporuna göre, bu teknolojiyle deneklerin yaratıcı görevlerdeki performansı %40 yükseldi.

Dr. Yamamoto, “Bir ressam ya da mühendis, ilhamı anında somutlaştırabilir” diye vurguladı.

Diğer süper güçler arasında telepatik iletişim, gelişmiş duyusal algı, fiziksel dayanıklılık ve duygusal kontrol yer alıyor.

ABD’deki MIT’den Prof. Dr. Daniela Rus, “Çipler, beyinle kaslar arasındaki bağlantıyı güçlendirerek yorgunluğu azaltabilir. Ayrıca, duygusal tepkileri düzenleyerek stresi kontrol altına alabilir” dedi.

Nature Communications’ın analizi, çip takılan deneklerin stres seviyelerinin %25 azaldığını ve fiziksel performanslarının %15 arttığını gösterdi.

Prof. Sapolsky, “Veri gizliliği ve beyin hacklenmesi gibi sorunlar çözülmeli. Aksi halde, bu süper güçler bir distopyaya dönüşebilir” dedi.