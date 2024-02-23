Bilimin yerini yaradılış felsefesi aldı. Okullarda yaradılış hadislerle anlatılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yaptığı uygulamalarla laik eğitime darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. MEB’in planladığı 2024-2025 eğitim öğretim yılından başlamak üzere 8 yıl boyunca geçerli olacak yeni müfredatın ilerleyen günlerde kararlaştırılacağı ve kamuoyuyla paylaşılacağı duyuruldu.

Cumhuriyet’in aktardığına göre, MEB Ders Programı Hazırlama Komisyonu’nda bulunan ve ismini belirtmek istemeyen bir üye, komisyonda bulunmayan bazı isimler tarafından verilen talimatlarla müfredatın belirlenmesine müdahalede bulunuldu.

Yapılan müdahaleyle birlikte 9-10-11-12. sınıflar için hazırlanan biyoloji dersinin müfredatına “yaratılış felsefesi” gibi biyoloji bilimiyle alakasız konular eklendi. Müdahaleyi yapan kişinin, evrim karşıtı çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Adem Tatlı ve ekibi olduğu iddia edildi.

BİLİME VE BİLİMSEL GERÇEKLERE SAVAŞ AÇILIYOR

İddiaları aktaran komisyon üyesi, hazırlanan müfredat uygulandığı takdirde, altına imza atmayacaklarını ve topluca istifa edeceklerini vurguladı ve müfredattaki söz konusu değişikliklerin bilimdışı ve kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Tartışmaların odağında olan müfredatın içeriğindeki konulardan öne çıkanlar ise şu şekilde: “Öğrenciler, bilim ve yaratılış arasındaki ilişkiyi anlamlandırarak daha derin bir kavrayışa sahip olabileceklerdir. Bu doğrultuda canlıların varoluşuyla ilgili doğruluğu ispatlanmamış teoriler olmakla birlikte Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında geliştirilen biyoloji dersi öğretim programıyla yürütülen eğitim öğretim süreçlerinde yaratılış teorisi benimsenmektedir.”

Eğitim-Sen, müfredat değişikliğiyle ilgili yaptığı “Müfredat Değişiklikleri ile Bilime ve Bilimsel Gerçeklere Savaş Açılmaktadır!” başlıklı açıklamasında, “Evrim teorisinin biyolojiden genetiğe, tıptan ekolojiye kadar canlılığı ve canlıları ilgilendiren bilimsel çalışma alanlarını birbirine kopmaz bağlarla bağlayan en temel bilimsel ilke olarak kabul edilmesine rağmen MEB tarafından yok sayılmasını anlamak mümkün değildir” ifadesine yer verdi.

SAİD NURSİ’YLE İLGİLİ MAKALE YAZMIŞ

Prof. Dr. Adem Tatlı, 2005 yılında Dumlupınar Üniversitesi’nde görevliyken yazdığı “Evrim ve Yaradılış” isimli kitabında yaratılışı ayet, hadis ve İslam alimlerinin ifadeleri ile açıkladığı için YÖK tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı fakat sonra mahkeme kararı ile görevine geri dönmüştü.

Tatlı’nın, Atatürk’e “deccal” diyen Said Nursi hakkında 1992 yılında yazdığı “Bediüzzaman Said Nursi’nin Tesbitleri ışığında Millî ve Manevî Problemlerimizin Hal Çareleri” isimli bir makalesi de bulunmakta.

Diğer taraftan, Tatlı’nın yardımcı kitap olarak birkaç profesörle birlikte yazdığı “Biyoloji 9. Sınıf”, “Yeni Bir Bakış Açısıyla Fen Bilimleri 5” kitaplarında evreni, doğayı tevhidi bakış açısıyla yazdıkları da ortaya çıktı.