Bilimsel araştırmadan ortaya çıktı. Bu yiyecekler bunama riskini artırıyor

Daily Mail’de yer alan habere göre; Şekerli yiyecekler tarafından artırıldığı düşünülen sitokinlerin bunamayı artıran hızlı oranın arkasında olabileceğini iddia eden araştırmacılar beyaz un içeren kek, börek, poğaça gibi yiyeceklerin de tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladılar.

En sağlıksız atıştırmalıkları tüketen orta yaşlı yetişkinlerde bilişsel gerilemenin %28 oranında arttığı ortaya çıkması dikkat çekti.

Brezilya’daki Sao Paulo Üniversitesi’nde 10.000’den fazla kişiyle araştırma yapıldığı ifade edildi. Bu araştırmadan çok fazla sağlıksız atıştırmalık yemenin beyin gücünü nasıl etkilediği incelendiği bildirildi.

BUNAMA RİSKİNİ AZALTABİLİR

Ultra işlenmiş gıdalar, daha az işlenmiş gıdalarla karşılaştırıldığında genellikle daha yüksek şeker, tuz ve doymuş yağ içeriğine sahip olması dikkat çekti. Önceki çalışmalar da, aşırı işlenmiş gıdaların sağlıklı seçeneklerle değiştirilmesinin “bunama riskini azaltabileceğini” göstermişti.

JAMA Neurology’de yayınlanan araştırma, 2008’den 2019’a kadar 10.775 kamu görevlisinde bilişsel gerileme oranlarını izlediği vurgulandı. Katılımcılar 35 ile 74 yaşları arasındaydılar ve zihinsel yetilerinin nasıl değiştiğini görmek için birçok kez teste tabi tutuldular.