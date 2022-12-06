6 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Bilimsel araştırmadan ortaya çıktı. Bu yiyecekler bunama riskini artırıyor

Bilimsel araştırmadan ortaya çıktı. Bu yiyecekler bunama riskini artırıyor

Yapılan bir araştırma korkuttu. Bu araştırmaya göre; Şeker içeren gıdalardan oluşan bir beslenme tarzının bunamaya neden olduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 11:36
Takip Et

Bilimsel araştırma: Börek kek gibi yiyecekler bunama riskini artırıyor

Bilimsel araştırmadan ortaya çıktı. Bu yiyecekler bunama riskini artırıyor
+
Aa
-

Daily Mail’de yer alan habere göre; Şekerli yiyecekler tarafından artırıldığı düşünülen sitokinlerin bunamayı artıran hızlı oranın arkasında olabileceğini iddia eden araştırmacılar beyaz un içeren kek, börek, poğaça gibi yiyeceklerin de tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladılar.

En sağlıksız atıştırmalıkları tüketen orta yaşlı yetişkinlerde bilişsel gerilemenin %28 oranında arttığı ortaya çıkması dikkat çekti.

Brezilya’daki Sao Paulo Üniversitesi’nde 10.000’den fazla kişiyle araştırma yapıldığı ifade edildi. Bu araştırmadan çok fazla sağlıksız atıştırmalık yemenin beyin gücünü nasıl etkilediği incelendiği bildirildi.

BUNAMA RİSKİNİ AZALTABİLİR

Ultra işlenmiş gıdalar, daha az işlenmiş gıdalarla karşılaştırıldığında genellikle daha yüksek şeker, tuz ve doymuş yağ içeriğine sahip olması dikkat çekti. Önceki çalışmalar da, aşırı işlenmiş gıdaların sağlıklı seçeneklerle değiştirilmesinin “bunama riskini azaltabileceğini” göstermişti.

JAMA Neurology’de yayınlanan araştırma, 2008’den 2019’a kadar 10.775 kamu görevlisinde bilişsel gerileme oranlarını izlediği vurgulandı. Katılımcılar 35 ile 74 yaşları arasındaydılar ve zihinsel yetilerinin nasıl değiştiğini görmek için birçok kez teste tabi tutuldular.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
1
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
﻿Acun Ilıcalı Masterchef'ten elenen Gamze'ye öyle bir jest yaptı ki yarışmacının elleri titredi
2
﻿Acun Ilıcalı Masterchef'ten elenen Gamze'ye öyle bir jest yaptı ki yarışmacının elleri titredi
﻿Acun Ilıcalı Masterchef'ten elenen Gamze'ye öyle bir jest yaptı ki yarışmacının elleri titredi
﻿Erdoğan'a aday olma dediler. Saray'a kötü haber beklemediği yerden geldi
3
﻿Erdoğan'a aday olma dediler. Saray'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿Erdoğan'a aday olma dediler. Saray'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
4
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
﻿Fuat Oktay 'kendisini hiç tanımam' dedi. CHP'li Özkoç, 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz ile fotoğraflarını gösterdi
5
﻿Fuat Oktay 'kendisini hiç tanımam' dedi. CHP'li Özkoç, 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz ile fotoğraflarını gösterdi
﻿Fuat Oktay 'kendisini hiç tanımam' dedi. CHP'li Özkoç, 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz ile fotoğraflarını gösterdi
﻿Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
6
﻿Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
﻿Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
﻿MHP’de sürpriz istifa. Adaylık yarışı kızıştı
7
﻿MHP’de sürpriz istifa. Adaylık yarışı kızıştı
﻿MHP’de sürpriz istifa. Adaylık yarışı kızıştı
﻿Uykuda bunu yapmayın sırlarınızı ortaya çıkarmayın
﻿Uykuda bunu yapmayın sırlarınızı ortaya çıkarmayın
﻿Uykuda bunu yapmayın sırlarınızı ortaya çıkarmayın
﻿Ankara Akyurt SYDV geçici işçi alacak
﻿Ankara Akyurt SYDV geçici işçi alacak
﻿Ankara Akyurt SYDV geçici işçi alacak
﻿İETT şoförünün darbedilmesi olayında yeni gelişme!
﻿İETT şoförünün darbedilmesi olayında yeni gelişme!
﻿İETT şoförünün darbedilmesi olayında yeni gelişme!
﻿50 TL’de şaşırtan basım hatası
﻿50 TL’de şaşırtan basım hatası
﻿50 TL’de şaşırtan basım hatası
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.