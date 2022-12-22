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Benzinde bu gece yarısı bakın ne yaşanacak

Dünyanın hemen hemen her ülkesinde benzin ve motorin fiyatları ucuzlarken, Türkiye'de ise zamların arasına indirimcikler sıkıştırılıyor. Bu gece yarısından sonra benzine 67 kuruş zam yapılacak. İstanbul'un Anadolu Yakası'nda benzinin litresi 18.60 kuruşa çıkacak.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 11:08
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Bilin bakalım indirim mi bindirim mi. Benzinde bu gece yarısı bakın ne yaşanacak

Benzinde bu gece yarısı bakın ne yaşanacak
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Dünyada fiyatı sürekli düşen benzin ile motorin fiyatları Türkiye'de ise bir iniyor bir çıkıyor. Geçen hafta benzine 1 TL 7 kuruş, bir gün sonra da motorine de  1 TL 75 kuruş zam yapılmıştı. 2 gün önce de benzinin litresini 61 kuruş, motorinin litresine ise 77 kuruş indirimcik yapılmıştı.

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre bugün gece yarasından sonra benzine 67 kuruş zam yapılacak.

Benzin İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 17.93 TL'ye, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 17.92'ye, Ankara'da 18,14 TL'ye, İzmir'de ise 18,12 TL'ye satılıyor.
67 kuruşluk zam sonrası İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 18.60 TL'ye, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 18.59'ye, Ankara'da 18,81 TL'ye, İzmir'de ise 18,79 TL'ye yükselecek.

Zammın pas geçtiği motorin ise İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 22,06 TL'ye, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 22.04'ye, Ankara'da 22,22 TL'ye, İzmir'de ise 22,32 TL'den satılıyor.

İndirimcikleri  ve zamları takip etmekten kafayı yediklerini belirten araç sahipleri "Her hafta en az bir sefer indirim ya da zam yapılıyor. Yatar artık aklımızla dalga geçmesinler" diyerek uygulamaya isyan ettiler.

Motorinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 11,43 TL idi.
Benzinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 12,29 TL idi.

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