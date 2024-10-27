Bilinci açık 7 saatlik beyin ameliyatı oldu

Brooke MacFadyen isimli genç kadın, geçirdiği bir nöbet sonrası teşhis edilen beyin tümörünü aldırmak için "Uyanık Kraniyotomi" adı verilen bir ameliyata girdi. Hayati önem taşıyan operasyon, beyin tümörlerinin etkili ve güvenli bir şekilde alınmasını sağlarken, motor beceriler ve bilişsel fonksiyonlar üzerindeki riskleri minimize etmeyi amaçlıyor. Bu tür operasyonlarda hastanın bazı anlarda uyanık kalması, doktorların ameliyatın seyrini izleyip gerektiğinde müdahale edebilmesine olanak tanıyor.

İskoçya’da nadir uygulanan bu tür bir ameliyat, Glasgow' Nörolojik Bilimler Enstitüsü’nde gerçekleştirildi. Operasyon boyunca kullanılan "NeuroMapper" adlı yeni bir dijital izleme sistemi, hastanın dikkat, dil, hafıza ve görsel-uzamsal fonksiyonları gibi çeşitli bilişsel alanlarını anlık olarak değerlendirerek süreç boyunca verilerin daha hassas ve standart bir şekilde toplanmasını sağladı. Bu teknoloji sayesinde hastalar daha iyi bir deneyim yaşarken, ameliyat sonuçları da iyileştirildi.

Hastaya Psikolojik Destek Sağlandı

Ameliyat süresince Brooke’un yanında Klinik Psikolog Dr. Sharon Mulhern vardı. Dr. Mulhern, Brooke’u sakinleştirip cesaretlendirerek süreci kolaylaştırdı. Brooke, Dr. Mulhern’e duyduğu minneti dile getirerek, “Sharon, bana adeta ikinci bir anne gibi oldu,” dedi. Aynı zamanda Dil ve Konuşma Terapisti Jen Bowers da NeuroMapper cihazını kullanarak Brooke’un tepkilerini gözlemleyip ameliyat ekibine rehberlik etti.

Brooke’un ailesi ve yakın çevresi de süreç boyunca destek oldu. Ameliyat sonrası tümörün ciddiyetine dair sonuçlar için bir süre beklemek zorunda kalan Brooke, sonunda olumlu haber aldı. Şimdi tümörün tekrar etmesini önlemek adına bazı tedaviler planlanırken, Brooke geleceğe umutla bakabiliyor.

Geleceğe Güvenle Bakıyor

Brooke, geçirdiği bu zor sürecin kendisine büyük bir özgüven kazandırdığını belirtti. “Eskiden kendimden şüphe duyardım, ama şimdi çok daha güçlü ve bağımsız olduğumu biliyorum,” diyen Brooke, ameliyat kararıyla ilgili endişelerini yenerek hayatına olumlu bir bakış açısı kazandırdı. İleride ilkokul öğretmeni olmayı hedefleyen genç kadın, bu deneyimi kendisi için bir motivasyon kaynağı olarak görüyor.

Dr. Mulhern, NeuroMapper sisteminin Uyanık Kraniyotomi sırasında hasta izlemeye yeni bir standart kazandırdığını ifade ederek, “Bu teknoloji hem ameliyat ekibi, hem hasta, hem de uzun vadeli sonuçlar açısından gerçek bir devrim niteliğinde olabilir,” dedi.