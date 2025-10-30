Son dönemde yapılan kapsamlı bilimsel çalışmalar ve yabancı uzmanların değerlendirmeleri, narenciye kabuklarının (özellikle limon ve portakal) geleneksel kullanımının ötesinde, sağlık açısından çarpıcı etkiler taşıdığını gösterdi.

Kabukların rendelenerek demlenen çayının, halk arasında bilinenin çok üzerinde faydalar içerdiği belirlendi. Özellikle sindirim sistemi üzerindeki güçlü etkileri ve genel vücut sağlığına katkıları, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

SİNDİRİM SİSTEMİNE "MAKİNE HIZI": PEKTİN VE LİF ETKİSİ

Araştırmalar, limon ve portakal kabuklarının, meyvenin suyundan kat kat fazla vitamin ve biyoaktif bileşen barındırdığını gösterdi.

ABD'deki Johns Hopkins Tıp Merkezi'nden Beslenme Uzmanı Dr. Amy Lee, kabuklarda bulunan Pektin ve Diyet Lifinin sindirim sistemi motilitesini önemli ölçüde desteklediğini ifade etti.

Dr. Lee, "Bu bileşenler, besinlerin mideden çıkış hızını artırarak gıdanın bağırsakta daha uzun süre kalmasını engelledi; bu da hazımsızlık, şişkinlik ve gaz gibi sorunların hafiflemesine yardımcı oldu" şeklinde konuştu. Ayrıca, limon kabuğundaki pektin içeriğinin, kabızlık oluşumunu engellemede yarar sağladığı bilimsel çalışmalarla desteklendi.

HÜCRESEL KALKAN: YÜKSEK ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ

Kanada'nın önde gelen üniversitelerinden British Columbia Üniversitesi'nde görevli Biyokimya Profesörü Dr. Ivan Petrov, narenciye kabuklarının yüksek antioksidan içeriğine dikkat çekti.

Dr. Petrov, "Özellikle limon kabuğunda bolca bulunan C Vitamini ve Flavonoidler, hücre hasarına yol açan serbest radikalleri etkisiz hale getirerek vücudun direncini önemli ölçüde artırdı. Antioksidan zengini bu yapı, hücreleri koruyucu bir kalkanla çevreledi" açıklamasını yaptı.

Portakal kabuğunda yer alan Limonoidler ve Karotenoidler gibi bileşenlerin de benzer şekilde antioksidan ve antienflamatuar özellikler taşıdığı, böylece oksidatif stresin neden olduğu yaşlanma belirtilerini geciktirmede potansiyel barındırdığı saptandı.

KALP VE DAMAR SAĞLIĞINA DESTEK: KOLESTEROL DÜZENLEMESİ

Avustralya’da gerçekleştirilen bir çalışmanın sonuçları, limon kabuğundaki Polimetoksile Flavonlar (PMF) sayesinde total kolesterol ve trigliserid düzeylerinin düşmesine yardımcı olabileceğini ortaya koydu.

Amerikan Kardiyoloji Koleji (ACC) üyesi olan Kardiyolog Dr. Eleanor Vance, bu bulguları değerlendirerek, kabuklardaki biyoaktif bileşenlerin damar yapısını koruyucu bir rol üstlendiğini ve pıhtılaşma riskini azaltma potansiyeli gösterdiğini dile getirdi. Dr. Vance, düzenli ve kontrollü tüketimin genel kardiyovasküler sağlık üzerinde olumlu etkileri olabileceğini belirtti.