Bilirkişi raporu ortaya çıktı. Bankanın batmasında Özer Çiller sorumlu

Kaynak: Sözcü
Bilirkişi raporu ortaya çıktı. Bankanın batmasında Özer Çiller sorumlu
Çiller ailesi bu kez imar rantıyla gündemde. İBB’nin mahkemeye taşıyarak statüsünü iptal ettirdiği arazinin sahibi olan MARSAN Holding, Çiller ailesine ait.

Davalık olan araza Çiller ailesine ait MARSAN Holding'in üzerine görünüyor. Holdingin, batırılan İstanbul Bankası'ndan usulsüz kredi aldığı belirlendi. Batan İstanbul Bankası'nın Genel Müdürü ise Özer Uçuran Çiller'di.

İBB’nin mahkemeye taşıyarak statüsünü iptal ettirdiği söz konusu arazinin sahibi olan MARSAN Holding, Çiller ailesine ait bir şirket. 1985’ten bu yana süren İstanbul Bankası davasında, bankanın içini boşaltan kredilerin bir kısmının verildiği şirket MARSAN Holding’in yönetiminde ise Tansu Çiller ve eşi Özer Uçuran Çiller bulunuyor.

Özer Uçuran Çiller, 1953 yılında Has Ailesi tarafından kurulan, sahte kredilerle içi boşaltıldıktan sonra 1983'te Ziraat Bankası’na devredilen İstanbul Bankası’nın Genel Müdürüğünü yaptı ve aynı zamanda murahhas üyesiydi. 1985 yılında bankanın batışıyla ilgili açılan ve şu an İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada İstanbul Bankası’nın içinin Çiller Ailesi’nin sahibi olduğu MARSAN Holding ile Çiller ve Has ailelerinin ortak olduğu MARHAS Holding’e usulsüz krediler verilerek boşaltıldığı iddia edildi.

YARGILANANLAR YÜZDE 8 SORUMLU

Devam eden 10 sanıklı davada, bankanın eski şube müdürleri ve Has ailesinin vefat etmiş bir üyesi de yargılanıyor. Bilirkişilerin 13 Şubat 2020’de mahkemeye verdikleri raporda, asıl sorumlunun yargılananlar değil, Özer Uçuran Çiller olduğuna dikkat çekildi ve yargılananların sorumluluğunun ise yüzde 8 olduğuna vurgu yapıldı.

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