Bill Clinton hastaneye kaldırıldı

78 yaşındaki Clinton, Pazartesi günü yerel saatle öğleden sonra testler ve gözlem için hastaneye yatırıldı. Clinton’ın yardımcısı Angel Urena, yaptığı açıklamada, "Morali iyi ve aldığı mükemmel bakımdan dolayı minnettar" dedi. Demokrat Partili Clinton, 1993-2001 yılları arasında başkanlık yapmıştı. Bu yaz Demokratik Ulusal Kongre’de bir konuşma yapan Clinton, sonbahardaki seçimlerde Demokrat Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in kampanyasına da destek vermişti.

Bill Clinton, başkanlık sonrası dönemde çeşitli sağlık sorunlarıyla karşılaştı. 2004 yılında, göğüs ağrıları ve nefes darlığı şikayetleri nedeniyle dörtlü bypass ameliyatı geçirdi. 2005’te kısmi çökmüş bir akciğer için tekrar ameliyat oldu. 2010’da ise bir koroner artere stent yerleştirildi. Clinton, sağlığını iyileştirmek amacıyla büyük ölçüde vegan bir diyet benimsedi.

2021 yılında, Clinton altı gün boyunca bir enfeksiyon sebebiyle hastanede kaldı. Bu enfeksiyonun kan dolaşımına yayılmasına rağmen ciddi komplikasyonlar gelişmediği bildirildi.

Clinton’ın bu son hastaneye yatışı, geçmişteki rahatsızlıklarından bağımsız bir durum olarak görülüyor. Doktorlarının gözetiminde sürecin dikkatle takip edildiği belirtiliyor.