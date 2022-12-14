Bu fotoğrafı çeken gazeteci vefat etti

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (AGİT) için Türkiye'ye gelen ABD başkanı Bill Clinton'ın, İzmit Doğu kışla çadır kentinde Erkan bebeği sevdiği anların fotoğrafını çeken Ali Can Bulut hayatını kaybetti.

Bulut'un bu fotoğrafı 1999 yılında Türkiye Foto Muhabirleri Derneği tarafından yılın basın fotoğrafları arasına alınmıştı.

Anadolu Ajansı'nın bir döneme damga vurmuştu. foto muhabiri Ali Can Bulut hayatını kaybetti. Bulut, 1999 İzmit Depremi sonrası çektiği fotoğrafla akıllara kazınmıştı.

ALİ CAN BULUT KİMDİR?

1953 yılında Ankara'da dünyaya gelen Ali Can Bulut, Ankara Ekspres, Türk Haberler Ajansı(THA) , Anadolu Ajansı ve Milliyet Gazetesi'nde çalıştı.

2 çocuk babası olan Bulut, bir süredir sağlık problemleri ile uğraşıyordu. Beyin ameliyatı geçiren usta isim, kemoterapi görüyordu.

Anadolu Ajansı'ndan emekli olduktan sonra İzmir Seferihisar’da yaşamaya başlayan Ali Can Bulut, son olarak zatürreye yakalanmıştı.