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Bill Gates'e göre son 10 yılın en önemli teknolojik gelişmesi

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, yapay zekanın (AI) son on yılların en önemli teknolojik gelişmesi olduğunu açıkladı.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 13:15
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Bill Gates'e göre en önemli teknolojik gelişme yapay zeka oldu

Bill Gates'e göre son 10 yılın en önemli teknolojik gelişmesi
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Bill Gates, yapay zekayı; mikroişlemci, kişisel bilgisayar, internet ve cep telefonunun bulunması kadar temel bir gelişme olarak tanımlandı.

Gates, "İnsanların çalışma, öğrenme, seyahat etme, sağlık hizmeti alma ve birbirleriyle iletişim kurma biçimlerini değiştirecek" açıklamalarında bulundu.

ChatGPT, doğal, insan benzeri bir dil kullanarak çevrimiçi soruları yanıtlamak üzere programlanmış bir yapay zeka sohbet robotu olurken Ocak 2023'te Gates'in hala danışman olarak hizmet verdiği Microsoft'tan milyarlarca dolarlık bir yatırım aldığını belirtti.

YAPAY ZEKA SON ON YILIN EN İYİ TEKNOLOJİSİ

Sınavdan sonra Gates, hasta çocuğu olan bir babaya yanıt yazmasını istediğini söylüyor ve "Muhtemelen odadaki çoğumuzun vereceğinden daha iyi olan düşünceli bir cevap yazdı" dedi.

Gates, "Grafik kullanıcı arayüzünden (GUI) bu yana teknolojideki en önemli gelişmeyi gördüğümü biliyordum" ifadelerini kullandı.

 

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