Bill Gates'ten yapay zeka teknolojisi için büyük iddia

Bill Gates, yapay hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bu teknolojinin kullanıcıların davranışını kökten değiştirebileceğini ifade eden Gates, "Kişisel asistanı kim kazanırsa kazansın bu büyük bir şey olacak. Çünkü bir daha asla arama motoruna gitmeyeceksiniz... Bir daha asla Amazon'a gitmeyeceksiniz." dedi.

Gates yapay zekalı asistanın kullanıcıların ihtiyaçlarıyla alışkanlıklarını anlayabileceğini ve okumaya zaman kalmayan şeyleri öğrenmesini sağlayacağını savundu.

YAPAY ZEKA BEYAZ YAKALILARI İŞİNDEN EDEBİLİR

Teknoloji milyarderi, yapay zeka yarışında dev şirketlerin kazanabileceği gibi girişim şirketlerinin de galip gelebileceğini vurguladı.

Dijital asistanın herkesin kullanımına açılmasının biraz zaman alacağını kaydeden Gates, bu esnada şirketlerin ChatGPT benzeri yazılımları kendi ürünlerine adapte etmeyi sürdüreceğini belirtti.

Dünyanın en zenginlerinden biri olan Gates, iyi metinler çıkaran yapay zeka teknolojisinin beyaz yakalı çalışanları etkileyebileceğini savundu.

Gates, ileride insan çalışanlardan daha ucuza gelecek insansı robotların mavi yakalı çalışanları etkileyeceğine inandığını da sözlerine ekledi.