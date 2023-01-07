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BİM sapığı suçüstü yakalandı. O anlar kamerada

Kağıthane'deki BİM şubesinde bir sapığın kadınların etek altından görüntülerini çektiği anlar güvenlik kamerasına yakalandı. Sapık polis tarafından gözaltına alındı.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 02:42
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BİM sapığı suçüstü yakalandı. O anlar kamerada

BİM sapığı suçüstü yakalandı. O anlar kamerada
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İstanbul Kağıthane’de bulunan BİM markette çekildiği ileri sürülen görüntülerde, kadınların etek altını fotoğraflayan bir erkek güvenlik kameralarına yakalandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde S.E. adlı zanlının raflardan ürün alan bir kadının eteğinin altına telefonunu sokarak fotoğraf aldığı görülüyor.

Polise haber verilmesi üzerine görüntülerden kimliği tespit edilen sapık gözaltına alındı. BİM sapığının, Serdar E. olduğu ve komiser olarak görev yaptığı belirlendi.

Öte yandan Serdar E.’nin telefonundaki arşivinden de birçok kadına ait görüntüler çıktığı ileri sürüldü.

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