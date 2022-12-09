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BİM'in kurucusu Erenköy Cemaati'nin liderinden Cumhur İttifakı'na hodri meydan

BİM'in kurucularından Erenköy Cemaati'nin lideri Osman Nuri Topbaş, AKP ve MHP'nin hedefindeki BİM ile ilgili açıklama yaptı. Topbaş, "Art niyetlilerin ıslahı için dua ediyoruz" dedi.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 10:15
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BİM'in kurucusu Erenköy Cemaati'nin lideri Osman Nuri Topbaş'tan Cumhur İttifakı'na hodri meydan

BİM'in kurucusu Erenköy Cemaati'nin liderinden Cumhur İttifakı'na hodri meydan
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İktidarın zincir marketleri hedef almasıyla başlayan ve giderek büyüyen “BİM krizi” hakkında şirketin kurucularından ve Erenköy Cemaati’nin önde gelen isimlerinden Osman Nuri Topbaş, bir açıklama yayımladı.  Erenköy cemaatinin "şeyh"i olarak bilinen Osman Nuri Topbaş, "Kamuoyunun art niyetli polemiklerle meşgul edilmesi, şahsım, ailem ve camiamız adına üzüntü vericidir. Bu tartışmaların bir an evvel nihâyete ermesi ve art niyetlilerin ıslahı için duâ ettiğimizi saygılarımızla arz ederiz" ifadelerini kullandı.

Topbaş tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Son günlerde sosyal ve geleneksel medyada zincir marketler üzerinden dönen tartışmalarda ‘bazı çevreler’ şahsımı, ailemizi ve camiamızı kasıtlı bir şekilde polemiklere konu ederek kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesine sebep olmaktadır.

Bir aile geleneği olarak uzun yıllar devam ettiğim aktif ticarî hayatımı 30 yıl önce sonlandırdım. İçinde bulunduğum hayır kuruluşlarının ticarî şirketlere dönüşmemesi için gösterdiğim hassasiyet de bizi yakinen tanıyan herkesin malumudur.

Mesaimin tamamını başta Kur’an hizmetleri olmak üzere ilim, irfan ve hayır işlerine teksif etmeye gayret gösteriyorum. Cenâb-ı Hakk'ın izniyle son nefesime kadar da bu istikamette yürüme niyet ve arzusu içindeyim. Bu dünyada fânîlik ve acziyetimizi idrâk ederek Rabbimiz'e hakikî bir kul olabilmek, bizim için payelerin en büyüğüdür. Bunun dışındaki her türlü menfaat, çıkar ve yakıştırmadan Allah’a sığınırız.

Camiamız adına yapılan her türlü hayır faaliyeti; aziz vatanımızın bekası, milletimizin birlik, dirlik ve beraberliği ile İslâm dünyasının ve bütün insanlığın selâmetini gözetmektedir.

Bugüne kadarki duruşumuz herkesçe bilinmektedir. Farklı politik ya da ticarî çıkarlara alet edilemeyecek bu duruşun, kimi çevreler tarafından istismar edilmesi asla kabul edilemez.

Kamuoyunun art niyetli polemiklerle meşgul edilmesi, şahsım, ailem ve camiamız adına üzüntü vericidir.

Bu tartışmaların bir an evvel nihâyete ermesi ve art niyetlilerin ıslahı için duâ ettiğimizi saygılarımızla arz ederiz."

NE OLMUŞTU?

MHP lideri Devlet Bahçeli, 22 Kasım'da yaptığı Meclis grup toplantısı konuşmasında, zincir marketlerin "FETÖ" ile irtibatının araştırılmasını istemişti. Bahçeli şu ifadeleri kullanmıştı:

"Zincir marketlerde gün aşırı yapılan zamların toplumsal ve ekonomik huzurumuza tahammülsüzlük olduğu kanaatindeyiz. Ticaret Bakanlığımızın fırsatçıların üzerine kararlılıkla gideceğinden, keyfi ve hatta sinsi bir plan dahilinde fiyat etiketlerini şişirenlerden adli ve idari manada hesap soracağından kuşku duymuyoruz. Sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ ile irtibat ve ilişkisinin titizlikle araştırılması gerektiğine de inanıyoruz. Bu açgözlülere müsamaha gösterilmemelidir."

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Tekin Ertürk
9.12.2022 11:05
Cemaat, tarikat, mezhep Kuran'da yok. İnanmayanlar Kuran'ı, onun özü olan Ahzab Suresinin 37. 50. ve 51. ayetlerinden başlayıp okumaları gerekir.  
 
Abidin Devlet
9.12.2022 11:05
Bence Cumhur ittifskının da feöytle ilişkisi araştırılsın. Zaman gazetesinde pasta kesenlerin ve tüm siyasilerin araştırılsın...  
 
Eyy halkım uyan artık.Tek çıkış yolu Atatürk Türkiyesi
9.12.2022 11:01
Gerginlik ve kaos için yeni malzeme tamam.Bunlarin hepsi aynı kabdan yemek yemedimi ? yıllarca.Allah hepinizi ıslah etsin Bu mübarek günde  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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