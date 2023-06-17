Bin 100 kiloluk danaya 170 bin lira fiyat

Gölbaşı’ndaki bin 100 kiloluk dana 170 bin liraya alıcısını bekliyor.

Bin 100 kiloluk danaya 170 bin lira fiyat

İHA
Ankara’nın Gölbaşı ilçesine bağlı Oğulbey Mahallesi’ne kurulan kurban pazarının gözdesi montofon cinsi dana oldu. Bin 100 kiloluk cüssesiyle pazarın gözdesi haline gelen dananın sahibi Zafer Bozkurt bir tondan fazla ağırlığa sahip dana için 170 bin lira fiyat belirledi.

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22 yıldır baba mesleği olan hayvancılık işi ile uğraşan ve Kars’ın Akyaka ilçesinden gelen Zafer Öztürk, “Bu hayvanımızın güzelliği Kars’ın bolluğundan bereketinden geliyor. Kars’ın yaylası, otu, arpası bol ve güzel. Bakımını da iyi yapınca hayvan böyle güzel oluyor. Karsımızın havası ve suyu güzel. Her şeyimiz meşhur. Hayvanım iki buçuk yaşında, montofon cinsi ve tam bir ton 100 kilo. Yaylım malıdır, arpa kırmasıyla beslendi. Özel bakılan şımarttığımız bir hayvan. Pazarın da göz bebeği. Şu anda fiyatı 170 bin lira ama müşterilerimize kolaylık sağlarız tabii ki. Sonuçta pazarlık sünnettir. Bu benim ilk rekorum değil. Daha öncesinde de rekor kıran büyükbaş hayvanım oldu ama onu getirmedim. Memlekette kesime verdik. O hayvanım da bin 260 kilo” dedi.

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25 hayvanla pazara çıktığını belirten Bozkurt, “Hayvanlarımın 18 tanesini sattım. Elimde şu an 7 tane kaldı. Bu sene satışlarımız iyi. Emeğimizin karşılığını alıyoruz. Alım gücü iyi çok şükür” ifadelerini kullandı.

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