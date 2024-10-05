Bin 500 aileye kömür dağıtıldı

Konya'nın Kulu ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yardıma muhtaç vatandaşlar için kömür dağıtımı gerçekleştirildi. Kulu Kaymakamlığı'nın öncülüğünde yapılan çalışmada, toplamda 1.500 ton kömür, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Torbalanmış kömürlerin, taşıma araçlarıyla çevre mahallelere doğrudan dağıtımı yapılırken, Kulu merkez mahallelerinde yaşayan yardıma muhtaç aileler için kömürler Kulu Kapalı Spor Salonu yakınında indirildi. Kaymakamlık tarafından belirlenen ailelere, her birine bir ton olmak üzere kömür verildi.

Ayrıca, ihtiyaç duyulması halinde yardımların devam edeceği belirtildi. Bu dağıtım, bölgedeki sosyal yardımlaşmanın güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.