Bin 700 kaçak ağ yakalandı

Kaynak: İHA
Bin 700 kaçak ağ yakalandı
Çorum’un Alaca ilçesinde bin 700 metre kaçak ağ ele geçirildi ve imha edildi.

Çorum’un Alaca ilçesinde bulunan Koçhisar baraj gölünde sahibi belli olmayan ağlar bulundu.

Durumu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Durum Müdürlüğü’nü arayarak konu hakkında bilgi verdi ve olay yerine Jandarma, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Doğu Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı inceleme bin 500 metre balık, 200 metre ise kerevit ağı ele geçirilirken, ağlarda bulunan canlı balık ve kerevitler ekipler tarafından tekrar baraj gölüne bırakıldı.

Ele geçirilen ağlar ise imha edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

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