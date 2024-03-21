Binadan kopan sıvalar vatandaşı korkuttu

İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Kadı Caddesi Kazım Orbay İlkokulu karşısında yer alan Kefeli Apartmanındaki sıvalar birkaç gündür kentte aralıklar ile yağan yağmurun ardından döküldü.
Binadan dökülen sıvalar caddeye düşmeye başladı. Kopan parçaların kimseye zarar vermemesi için çevrede bulunan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
Kadı Caddesi’ne dökülen sıvaları ve binayı inceleyen İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bina çevresine şerit çekerek önlem aldı. İncelemenin ardından ekipler tutanak tuttu.