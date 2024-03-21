Binadan kopan sıvalar vatandaşı korkuttu

Kaynak: İHA
Binadan kopan sıvalar vatandaşı korkuttu
Samsun’da bir apartmanın sıvalarının durduk yere dökülerek caddeye düşmesi hem bina sakinlerinin hem de caddeden geçen vatandaşları tedirgin etti.

İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Kadı Caddesi Kazım Orbay İlkokulu karşısında yer alan Kefeli Apartmanındaki sıvalar birkaç gündür kentte aralıklar ile yağan yağmurun ardından döküldü.

Binadan dökülen sıvalar caddeye düşmeye başladı. Kopan parçaların kimseye zarar vermemesi için çevrede bulunan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Kadı Caddesi’ne dökülen sıvaları ve binayı inceleyen İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bina çevresine şerit çekerek önlem aldı. İncelemenin ardından ekipler tutanak tuttu.

aw167528-01.jpg

aw167528-02.jpg

aw167528-03.jpg

aw167528-04.jpg

aw167528-05.jpg

Son Haberler
Trabzon’da Taş ocağında kayalıktan düşüp öldü Gündem
Trabzon’da Taş ocağında kayalıktan düşüp öldü
Beşiktaş'ta Rebic krizi. Tek şartı var Spor
Beşiktaş'ta Rebic krizi. Tek şartı var
Mideniz hassassa iftardan sonra izleyin: Canlı böceklerin olduğu salatayı afiyetle yedi Video
Mideniz hassassa iftardan sonra izleyin: Canlı böceklerin olduğu salatayı afiyetle yedi
Çanakkale’de 58 suç kaydı olan şahıs tutuklandı Yerel Haberler
Çanakkale’de 58 suç kaydı olan şahıs tutuklandı
Murat Kurum'dan İmamoğlu'na: Sen git köfte dükkanını yönet Siyaset
Murat Kurum'dan İmamoğlu'na: Sen git köfte dükkanını yönet
Kamyonet motosiklete çarptı. 1 ölü 1 yaralı Yerel Haberler
Kamyonet motosiklete çarptı. 1 ölü 1 yaralı
21 ilde Narkoçelik-7 operasyonu: 161 gözaltı Gündem
21 ilde Narkoçelik-7 operasyonu: 161 gözaltı