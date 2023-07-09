Binali Yıldırım ameliyat oldu. Bakan Koca son durumu açıkladı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım anjiyo oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Binali Yıldırım ameliyat oldu. Bakan Koca son durumu açıkladı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Bayram tatili için gittiği memleketi Erzincan'dan İstanbul'a döndüğünde rutin kontrol için hastaneye gitti.

Bir damarının tıkalı olduğu tespit edilince Yıldırım anjiyo oldu.

Yıldırım'a stent takıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Yıldırım'ın İstanbul'daki evinde dinlendiği öğrenildi.

BAKAN KOCA SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da Binali Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Koca, "Sayın Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında bazı basın organlarında yer alan haberlerle ilgili açıklama ihtiyacı doğmuştur. Kendisinin rutin sağlık kontrolleri en son dün itibariyle tamamlanmıştır. Sayın Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır. Kendisine nice sağlıklı günler dilerim." dedi.

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