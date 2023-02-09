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Binali Yıldırım: Hatay Havalimanında CHP'li belediyelere ait çalışan araç göremedim

Mansur Yavaş, sabah saatlerinde Hatay Havalimanı'nda çalışmalar yapıldığını belirterek, belediyenin araçlarını paylaştı. Öğleden sonra havalimanına giden AKP'li Binali Yıldırım, havalimanında CHP'li belediyelere ait çalışan ve araç göremediğini iddia etti.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 12:29
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Binali Yıldırım Hatay Havalimanında CHP'li belediyelere ait çalışan araç görememiş

Binali Yıldırım: Hatay Havalimanında CHP'li belediyelere ait çalışan araç göremedim
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, öğle saatlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, Hatay Havalimanı’nın onarımına ilişkin yaptığı duyuruyu paylaştı.

Kılıçdaroğlu’nun mesajlarının ardından AKP cenahından yalanlama çabaları gelmeye başladı. Önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Siz kimsiniz” diye çıkışarak CHP’li belediyelerin havalimanı onarımını yapmadığını iddia etti.

BAKAN ARAÇLARI DOĞRULADI AMA "MALOZ TOPLUYORLAR" DEDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın sadece molozları toplamak için Hatay Havalimanı’nda çalışma başlattığını öne sürerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı.

Sonra da AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Kılıçdaroğlu'nu yalanlama çabalarına girişti.

YILDIRIM: BEN BURADA CHP VEYA CHP’YE AİT BİR BELEDİYENİN ARAÇLARINI GÖRMEDİM

Çalışmaların sürdüğü Hatay Havalimanı’na giden Binali Yıldırım, “Burada çalışanları gördük. Burada İstanbul Havalimanı'nın ekipleri çalışıyor, Devlet Hava Meydanlarının görevlisi burada. Ben burada CHP veya CHP'ye ait bir belediyenin ekiplerini, araçlarını, çalışanlarını görmedim." dedi.

MANSUR YAVAŞ FOTOĞRAFLARI PAYLAŞMIŞTI 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, öğle saatlerinde havalimanında yapılan çalışmaların fotoğraflarını paylaşıp “Hatay Havalimanı'nın en kısa sürede yeniden uçuşlara açılması için çalışmalara başladık. Mesai arkadaşlarımız alandaki hafriyat atıklarını temizliyor” ifadelerini kullanmıştı.

Yavaş’ın paylaştığı fotoğraflarda belediyeye ait araçlar gözüküyordu.
 

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