Binali Yıldırım İstiklal Marşı'nı kağıda bakarak yanlış okudu

AKP'nin 14 Mayıs'taki seçimlerinde milletvekili aday listesinde yer almayan mevcut İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 23 Nisan Özel Oturumu'nda kürsüye çıktı ve Meclis'e veda etti.
Veda konuşmasının sonuna doğru ceketinin cebinden Türk bayrağı çıkaran Binali Yıldırım, ardından açtığı kağıda bakarak İstiklal Marşı'nı okumaya başladı. Bir yandan bayrağı tutan Yıldırım, diğer yandan kağıda bakmasına rağmen İstiklal Marşı'nı yanlış okudu.
Yıldırım'ın yanlış okudu marş, AKP sıraları tarafından alkışlarla karşılandı.
İlgili Haberler