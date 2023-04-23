Binali Yıldırım İstiklal Marşı'nı kağıda bakarak yanlış okudu

Binali Yıldırım, Meclis'te bayrak açtığı konuşmasında kağıda bakmasına rağmen İstiklal Marşı'nı yanlış okudu.

Binali Yıldırım İstiklal Marşı'nı kağıda bakarak yanlış okudu

AKP'nin 14 Mayıs'taki seçimlerinde milletvekili aday listesinde yer almayan mevcut İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 23 Nisan Özel Oturumu'nda kürsüye çıktı ve Meclis'e veda etti.

Veda konuşmasının sonuna doğru ceketinin cebinden Türk bayrağı çıkaran Binali Yıldırım, ardından açtığı kağıda bakarak İstiklal Marşı'nı okumaya başladı. Bir yandan bayrağı tutan Yıldırım, diğer yandan kağıda bakmasına rağmen İstiklal Marşı'nı yanlış okudu.

Yıldırım'ın yanlış okudu marş, AKP sıraları tarafından alkışlarla karşılandı.

binali-yildirim-meclis.jpg

İlgili Haberler
Adaylık başvurusu yapan Binali Yıldırım’a kötü haber. Erdoğan kararını verdi
AKP'de Binali Yıldırım ve Süleyman Soylu krizi
Öne Çıkanlar
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Son Haberler
Gol düellosunu kazanan Adana Demirspor Spor
Gol düellosunu kazanan Adana Demirspor
Galatasaraylı taraftarlara taşlı sopalı saldırı. Yalova'da ortalık karıştı Spor
Galatasaraylı taraftarlara taşlı sopalı saldırı. Yalova'da ortalık karıştı
Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında yeni gelişme. Nitelikli cinsel saldırıdan yargılanıyordu Magazin
Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında yeni gelişme. Nitelikli cinsel saldırıdan yargılanıyordu
Menemenin maliyet bakın kaç para oldu: Böyle giderse o da hayal olacak Güncel
Menemenin maliyet bakın kaç para oldu: Böyle giderse o da hayal olacak
Apartman dairesinde biri kadın 2 kişi silahla vuruldu Güncel
Apartman dairesinde biri kadın 2 kişi silahla vuruldu
Kılıçdaroğlu’nun acı günü Güncel
Kılıçdaroğlu’nun acı günü
Pilotaj eğitiminde paraşüt, denize düşt: 1 ölü, 1 yaralı Güncel
Pilotaj eğitiminde paraşüt, denize düşt: 1 ölü, 1 yaralı