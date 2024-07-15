Binali Yıldırım’dan 15 Temmuz açıklaması. ‘Bana göre ikinci Çanakkale destanıdır’

15 Temmuz Milli İrade Derneği'nce Orhangazi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "15 Temmuz'u Anma" programında konuşma yapan Binalı Yıldırım, 8 yılın az bir süre olmadığını ama o gecenin bugünkü gibi hatıralarında olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 65. Hükümeti kurma görevini kendilerine hatırlatan Yıldırım, "Hükümeti kurduk, 52. gün 'hoş geldin' dediler ve 15 Temmuz'la karşı karşıya kaldık" şeklinde konuştu.

“BANA GÖRE İKİNCİ ÇANAKKALE DESTANIDIR”

Yıldırım, darbe girişimi gecesin halkın ve hakkın gücünün tankın gücünü yendiğini belirterek, “O gece bayrak inmedi, ezenler dinmedi. Bu millet büyük bir destan yazdı” şeklinde konuştu.

Darbe girişimi gecesi vatandaşların tepkisini değerlendiren Yıldırım, “Belki de bana göre ikinci Çanakkale destanıdır” ifadesini kullandı. Teröristlerin tek başına hareket etmediğini, teröristlerin arkasında sömürgeci ülkelerin olduğunu söyledi.

Sözlerine devam eden Yıldırım, sömürgeci ülkeleri kast ederek bu ülkelerin Türkiye, Anadolu toprakları, Orta Asya, Kafkasya ve Orta Doğu’da yüz yıldır bitmeyen hesapları olduğunu söyledi.

Yıldırım, “Dolasıyla bu hesaplar bundan sonra da olmaya devam edecek, bunu mutlaka hatırımızda tutmamız lazım” diyerek sözlerini sonlandırdı.