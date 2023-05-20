Binali Yıldırım’ı topa tuttu. Şahan Gökbakar Yıldırım’ın itirafını duyunca isyan etti

Şahan Gökbakar, canlı yayında mültecilerle ilgili konuşan Binali Yıldırım’ın açıklamasını eleştirdi.

Binali Yıldırım’ı topa tuttu. Şahan Gökbakar Yıldırım’ın itirafını duyunca isyan etti

Editör: Bengü Zorlu

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, TRT’de canlı yayında “Bütün Orta Doğu’da savaşın yaşandığı ülkelerden mülteciler akın akın giderek Avrupa’yı istila edecek ve Avrupa çok büyük bir sorunla yaşamak zorunda kalacaktı. Türkiye bütün bunları kendi içerisinde yönetebilen bir ülkedir” açıklamasında bulundu.

Muhalif duruşuyla bilinen ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, TRT’de konuşan Yıldırım’ın sözlerinin ardından, “milli ve muhafazakar kardeşim” diye Türk vatandaşına seslenişte bulunarak şu mesajı yayımladı;

“Türkiye olmasa bütün bu Orta Doğu’dan çıkan mülteciler Avrupa’yı istila edecek, büyük sorunlar çıkacak” diyor; Ağzıyla TRT ekranında. Yani Avrupa istila olmasın diye biz ülkemizi istila ettirdik diyor. Bunu kulaklarıyla duyan biri nasıl tepki vermez?”

1-001.jpg

Öne Çıkanlar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Camdaki Kız 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
Camdaki Kız 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
Son Haberler
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Sinan Oğan-Erdoğan görüşmesini anlattı Siyaset
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Sinan Oğan-Erdoğan görüşmesini anlattı
Trabzonspor'da yeni sezon formalarının ne zaman satışa çıkacağı belli oldu Spor
Trabzonspor'da yeni sezon formalarının ne zaman satışa çıkacağı belli oldu
Galatasaray şampiyonluk için gün sayıyor Spor
Galatasaray şampiyonluk için gün sayıyor
Tek katlı eve yıldırım düştü Yaşam
Tek katlı eve yıldırım düştü
Batman çayında mahsur kalan 25 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı Yaşam
Batman çayında mahsur kalan 25 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı
Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe açıklaması Spor
Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe açıklaması
Bir muhalifti bir yandaştı. Vatandaşlar, AKP saflarına geçip mecliste koltuğu kapan Hulki Cevizoğlu'nu protesto etti Siyaset
Bir muhalifti bir yandaştı. Vatandaşlar, AKP saflarına geçip mecliste koltuğu kapan Hulki Cevizoğlu'nu protesto etti