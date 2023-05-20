Binali Yıldırım’ı topa tuttu. Şahan Gökbakar Yıldırım’ın itirafını duyunca isyan etti

Editör: Bengü Zorlu

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, TRT’de canlı yayında “Bütün Orta Doğu’da savaşın yaşandığı ülkelerden mülteciler akın akın giderek Avrupa’yı istila edecek ve Avrupa çok büyük bir sorunla yaşamak zorunda kalacaktı. Türkiye bütün bunları kendi içerisinde yönetebilen bir ülkedir” açıklamasında bulundu.

Muhalif duruşuyla bilinen ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, TRT’de konuşan Yıldırım’ın sözlerinin ardından, “milli ve muhafazakar kardeşim” diye Türk vatandaşına seslenişte bulunarak şu mesajı yayımladı;

“Türkiye olmasa bütün bu Orta Doğu’dan çıkan mülteciler Avrupa’yı istila edecek, büyük sorunlar çıkacak” diyor; Ağzıyla TRT ekranında. Yani Avrupa istila olmasın diye biz ülkemizi istila ettirdik diyor. Bunu kulaklarıyla duyan biri nasıl tepki vermez?”