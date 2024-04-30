Binance'in eski CEO'su 4 ay hapis cezası aldı

Kaynak: AA
Binance'in eski CEO'su 4 ay hapis cezası aldı
Geçen yıl kasım ayında ABD hükümeti ile yapılan anlaşma sonrasında kripto para borsası Binance'in üst yöneticiliğinden istifa eden Changpeng Zhao, Seattle Federal Mahkemesi'nde görülen ceza davasında 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Savcılar, caydırıcılık gereği Zhao için 3 yıl hapis cezası talep etmişken, savunma avukatları ise 5 ay denetimli serbestlik istemişti.

Zhao'nun avukatları, eski CEO'nun hatasını kabul ettiğini, ABD'ye gönüllü olarak geldiğini, daha önce yasaları ihlal etmediğini ve işbirliği yaptığını savundu. Kara para aklamaya karşı yeterli önlem almadığı gerekçesiyle ceza alan Zhao, bir zamanlar kripto sektörünün en güçlü isimlerinden biri olarak kabul ediliyordu.

ABD hükümeti, geçen yıl kasım ayında Binance'e kara para aklamayı önleme ve yaptırım yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 4,3 milyar dolar ceza vermişti. Bu ceza, ülkede verilen en büyük cezalardan biri olmuştu. Zhao, Binance'e yönelik soruşturmayı çözüme kavuşturmak için ABD hükümetiyle anlaşma yaparak istifa etmeyi ve 50 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etmişti. Öte yandan kripto para borsası FTX'in kurucusu ve eski CEO'su Sam Bankman-Fried, nisan ayında dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla yargılandığı ceza davasında 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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