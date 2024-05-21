Yavru timsahlarla dolu havuzda korkusuzca yüzdü

Kaynak: Haber Merkezi
Yavru timsahlarla dolu havuzda korkusuzca yüzdü
Timsah yavrularının bulunduğu havuza korkusuzca atlayan küçük çocuk, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve cesaretiyle hayran bıraktı.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, küçük bir çocuğun cesaretini gözler önüne serdi ve kısa sürede viral oldu. Videoda, timsah yavrularının bulunduğu bir havuza atlayan çocuk, büyük bir keyifle yüzerek izleyenleri şaşkına çevirdi. Tehlikeye aldırış etmeden yüzmeye devam eden çocuğun bu cesur anları, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Kısa sürede binlerce kez izlenen ve paylaşılan video, birçok kişi tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Kullanıcılar, çocuğun cesaretine ve korkusuz tavırlarına hayran kaldıklarını belirten yorumlar yaptı

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