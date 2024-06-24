Bindiği Jetski genç kızın sonu oldu

Genç kızı sudan çıkaran ve dakikalarca hayata döndürmeye çalışan jandarmaların çabaları ise boşa çıktı. Genç kız yaşamını yitirdi.

İznik Gölü'nde jet skiyle gezintiye çıkan genç kız ancak düşerek sulara gömülen kızı jandarma ekipleri buldu. Sudan çıkarılan Kübra Öztürk tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Bursa'nın İznik Gölü'ne gelen Kübra Özdemir, erkek arkadaşıyla birlikte jetskiye binmek istedi. Ancak 25 yaşındaki kız jetskinin üzerinden suya düştü. Arkasına baktığında kız arkadaşını göremeyen adam ise hemen sahildeki güvenlik ekiplerine haber verdi.



Cankurtaran ve arama kurtarma Kübra Öztürk'ü bulmak için seferber oldu. Özdemir'i bulan ekipler, genç kızı görünce hemen suya atladı. Sudan çıkarılan genç kızı hayata döndürmek için çok uğraş verilse de genç kız yaşama tutunamadı.