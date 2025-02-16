Bingöl depremi sonrası Ahmet Ercan uyardı: Hazırlanın

Bingöl'deki 4.8 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedilirken endişe yaşayan vatandaşların gözleri uzmanların açıklamalarına çevrildi.

Meydana gelen her depremin ardından bilgilendirmeler yapan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan, Bingöl depremi sonrası bir uyarı geldi. Prof. Dr. Naci Görür'ün de zaman zaman uyarı yaptığı bölge için Ahmet Ercan, "Bingöl Yedisu M4,9 gerinlik birikiminin belirtisidir. Geleceğe hazırlan." dedi.

Bingöl Yedisu M4,9 gerinlik birikiminin belirtisidir. Geleceğe hazırlan.

— Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) February 16, 2025

"DENİZ İÇİ YANARDAĞIMIZ PÜSKÜRÜYOR"

Ege depremlerine ilişkin de açıklama yapan Ahmet Ercan, Küdür Yanardağı'nın püskürdüğünü söyledi. Ahmet Ercan püskürtünün kesintili olduğunu ve 30 metreyi bulduğunu belirtti.

Ahmet Ercan paylaşımında "KÜDÜR DENİZ İÇİ YANARDAĞIMIZ KESİKLİ PÜSKÜRÜYOR Sömbeki(Simi) adası ile Bozburun arasında, deniz tabanındaki Küdür yanardağı diri. Tabana cıvık külsü lav akıtıyor. Ayrıca kesikli olarak 30 metre yüksekliğe püskürüyor." dedi.