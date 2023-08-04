Bingöl’de dev kenevir operasyonu. 11 milyon 282 bin 574 kök Hint keneviri imha edildi

DHA'nın haberine göre; operasyonda 11 milyon 282 bin 574 kök Hint keneviri imha edildi.

Jandarma Komutanlığı’nın uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Genç ilçesinin kırsal kesiminde yapılan aramalarda, 60 kilo toz esrar, 103 kilo kubar esrar, 11 milyon 282 bin 574 kök Hint keneviri, 17 bin 550 metre sulama hortumu, 1 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Ele geçirilen Hint kenevirleri yerinde yakılarak imha edildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.