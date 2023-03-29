Bingöl'de kuvvetli fırtına: Çatılar uçtu

İHA'nın haberine göre, Bingöl’de etkili olan fırtına, bazı binaların çatılarını uçurdu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı fırtına ve sağanak yağış Bingöl'de etkili oldu. Gece başlayan sağanak yağış, öğleden sonra fırtınaya döndü. Fırtınayla birlikte bazı binaların çatıları uçtu. Saray Mahallesi Sağlık Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın çatısı rüzgarla birlikte koptu. Kopan parçalar yola düşerken, kalan kısmı ise tehlike oluşturdu.

AFAD tarafından yapılan uyarıda, "Bingöl'de kuvvetli fırtına bekleniyor. Ağaç devrilmesi, baca gazı zehirlenmeleri ve çatı uçmasına karşı tedbirli olunuz" denildi.

Yağışların bölgede birkaç gün daha etkili olacağı bildirildi.