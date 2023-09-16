Bingöl’de jandarma operasyonu: 55 kilo esrar ve 10 bin kök kenevir ele geçirildi

DHA'nın haberine göre; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen bölgelere operasyon düzenledi. Operasyonda, Genç ilçesindeki 6 farklı arazide arama yapıldı.
Esrar ve kenevir ele geçirildi
Aramalarda, 55 kilo 400 gram esrar ve 10 bin 282 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.
Soruşturma başlatıldı
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Operasyona katılan jandarma ekipleri, uyuşturucu ile mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.