Bingöl'de korkutan deprem (01 Haziran 2025)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı verilere göre Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Deprem 12.26 saatinde meydana gelirken derinliği 7 km olarak belirlendi.
Deprem Özlüce Barajı'ndan da hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 1, 2025
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Özlüce Barajı - [01.57 km] Kiğı (Bingöl)
Tarih:2025-06-01
Saat:12:26:22 TSİ
Enlem:39.22056 N
Boylam:40.31833 E
Derinlik:7.02 km
Detay:https://t.co/K3yTkgcBgE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi