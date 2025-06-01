Bingöl'de korkutan deprem (01 Haziran 2025)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bingöl'de korkutan deprem (01 Haziran 2025)

AFAD verilerine göre Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı verilere göre Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Deprem 12.26 saatinde meydana gelirken derinliği 7 km olarak belirlendi.

Deprem Özlüce Barajı'ndan da hissedildi.

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