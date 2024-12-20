Bingöl’de servislere sıkı denetim

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bingöl’de servislere sıkı denetim

Bingöl'de jandarma ekipleri, çocukların huzur ve güvenliği için yoğun çalışmalar veriyor. Bu kapsamda servis denetimleri arttırıldı.

Bingöl Valiliği açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı personelince, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürebilmesi, okul çevrelerinde maruz kalabilecekleri her türlü olumsuzlukların engellenmesi ve trafik güvenliğinin artırılması maksadıyla okul çevrelerinde ve servis araçlarına yönelik kontrol ve denetim faaliyetlerimize aralıksız devam edilmektedir.

Bu kapsamda Trafik Jandarması tarafından, okul çevrelerinde trafik güvenliğinin artırılması ve servis araçlarının yönetmelik hükümlerine uygunluğu konusunda denetimler icra edilmiş ve servis şoförlerine trafik güvenliği konularında bilgilendirmeler yapılmıştır" denildi.

Bingöl’de jandarmadan servislere sıkı denetim

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