Bingöl'de vatandaşlara fidan dağıtıldı

Kaynak: İHA
Bingöl'de vatandaşlara fidan dağıtıldı
Bingöl'de Orman İşletme Müdürlüğü tarafından vatandaşlara fidan dağıtımı yapıldı.

Bingöl’de Orman İşletme İl Müdürlüğü bünyesinde Bingöllü vatandaşlara fidan dağıtımı yapıldı. Vali tarafından yapılan açıklamada bu hafta içerisinde 10 bin fidan dağıtımı yapılacağı açıklandı.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Elazığ Orman Bölge Müdürü M. Salih Çetiner ve Bingöl Orman İşletme Müdürü İbrahim Börü’nün de katıldığı Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde vatandaşlara yüzlerce fidan dağıtımı yapıldı.

Yapılan etkinliğe dair bilgi veren Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, “Orman Haftası münasebetiyle dağıtılan fidanları toprakla buluşturularak orman varlığımızı arttırmayı hedefliyoruz. İnşallah yarından itibaren ilçelerimizde 10 bin adet fidan dağıtımı yapacağız.

Bingöl ili olarak önemli bir orman varlığına sahibiz. Orman zenginliğimizi daha da artırmamız lazım. Lütfen diktiğiniz fidanların bakımını yapmayı unutmayın ve onlar büyüdükçe kendi çocuğumuz gibi ilgilenin” ifadeleri kullanıldı.

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