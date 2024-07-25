Bingöl'deki bıçaklı saldırıda can kaybı 4'e yükseldi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bingöl'deki bıçaklı saldırıda can kaybı 4'e yükseldi

Bingöl'de madde bağımlısı bir şahsın gerçekleştirdiği bıçaklı saldırıda ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. Yaralanan 5 kişinin tedavisi sürerken, saldırgan mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bingöl’ün merkez Bahçelievler Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde madde bağımlısı bir kişi tarafından gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi.

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Olay, dün saat 13.30 sularında Bingöl merkez Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu belirtilen bir şahıs, bıçakla 9 kişiyi yaraladı. Saldırı sonrasında 2 kişi olay günü yaşamını yitirdi, ağır yaralı olan 2 kişi ise bu sabaha karşı hastanede hayatını kaybetti. Böylece saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 4’e çıktı.

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Yaralanan 5 kişinin tedavisine ise devam edildiği öğrenildi. Bıçaklı saldırıda hayatını kaybedenlerin isimleri Erdal Çaparlar, Burhanettin Budancamanak, Özcan Aydın ve Fikri Carfi olarak açıklandı. Saldırgan, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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