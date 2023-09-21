Binlerce Beşiktaş taraftarı Brugge sokaklarını Dolmabahçe'ye çevirdi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Beşiktaş, D Grubu'nda ilk maçında deplasmanda Belçika ekibi Club Brugge ile karşılaşacak. Binlerce Beşiktaş taraftarı Brugge sokaklarında toplanarak stada doğru böyle ilerledi.

Binlerce Beşiktaş taraftarı Brugge sokaklarını Dolmabahçe'ye çevirdi

2015'teki olaylardan dolayı Brugge Emniyeti yoğun önlemler almış durumda.

2 takım taraftarı farklı caddelerden stada yönlendiriliyor.

Stadın çevresi helikopterle gözleniyor.

Jan Breydel Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov'un yöneteceği müsabaka, Exxen platformundan canlı yayımlanacak.


UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan Beşiktaş, sırasıyla Arnavutluk'un Tirana, Azerbaycan'ın Neftçi ve Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımlarını eleyerek gruplarda oynama hakkı aldı.
Siyah-beyazlılar, D Grubu'nda Club Brugge'ün yanı sıra İsviçre ekibi Lugano ve Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile mücadele edecek.
Son maçında Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'a 3-0 yenilen Beşiktaş, Club Brugge'ü mağlup ederek grup aşamasına galibiyetle başlamayı hedefliyor.

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