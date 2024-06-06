Binlerce çalışana 3 maaş sürprizi. Bayramdan önce hesaplarda

Kaynak: Haber Merkezi
Binlerce çalışana 3 maaş sürprizi. Bayramdan önce hesaplarda

Ünlü ekonomist Şenol Babuşçcu genel kurullarını geçtiğimiz ay tamamlayan kamu bankalarının çalışanlarına yaklaşık 3 maaş kadar temettü yatıracağını söylemişti. Ödemeler başladı.

Babuçsu Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank çalışanlarına yaklaşık 3 maaş tutarında temettü ödemesini yapılmasının beklendiğini söylemişti. Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası ödemelere başladı.

Vakıflar Bankası ve Halkbank çalışanları bayram öncesi alacakları 3 maaşlık ödeme ile büyük bir rahatlama yaşadı. Ziraat Bankası'nın da benzer bir ödeme yapacağı belirtildi.

BİNLERCE ÇALIŞAN RAHAT NEFES ALDI

Binlerce çalışanı bulunan Türkiye'nin önde gelen kamu bankalarından Halkbank ve VakıfBank geçtiğimiz ay genel kurullarını tamamlayarak Kap'a temettü ödemelerine ilişkin açıklama yapmıştı. Bankaların binlerce çalışanı temmettü ödemelerinin 3 maaşı bulacağı bilgisi ile büyük sevinç yaşadı.

'ta çalışan binlerce personele müjde geldi. Bu bankaların çalışanlarına üçer maaş tutarında temettü ödemesi yapıldığı öğrenildi. Bu ödeme, çalışanlar arasında büyük sevinç yarattı.

İlgili Haberler
Dilan Polat Engin Polat davasında flaş gelişme. Hakim dilekçe verdi
Kira sözleşmesinde bu detayı sakın atlamayın. Kira geliriniz bir anda düşebilir
Dev spor giyim markası satıldı. 100 yıllık efsane sona erdi
TÜVTÜRK'ten flaş araç muayenesi açıklaması. Kredi kartından komisyon alınacak mı?
Kiralara yüzde 65 zam göründü. Uymayan evinden atılacak
Altın piyasasının kurdu İslam Memiş kimsenin bilmediği taktiği verdi! Sahte altını anlamanız yüzde 0
Son Haberler
Fenerbahçe yıktı geçti. Anadolu Efes neye uğradığını şaşırdı Spor
Fenerbahçe yıktı geçti. Anadolu Efes neye uğradığını şaşırdı
KKTC'de Mersinlik-Tatlısu arasında orman yangını Dünya
KKTC'de Mersinlik-Tatlısu arasında orman yangını
Tehditle çek ve senet imzalatarak 25 milyon TL dolandırdılar Gündem
Tehditle çek ve senet imzalatarak 25 milyon TL dolandırdılar
"Kabirde ilk gece" videosunu gören bu ne dedi: Kabir simülasyonu Video
"Kabirde ilk gece" videosunu gören bu ne dedi: Kabir simülasyonu
Anneannesini boğazından bıçaklayıp rehin aldı. Özel harekat etkisiz hale getirdi Yerel Haberler
Anneannesini boğazından bıçaklayıp rehin aldı. Özel harekat etkisiz hale getirdi
Ege Belediyeler Birliği yeni başkanını seçti: Ferdi Zeyrek Gündem
Ege Belediyeler Birliği yeni başkanını seçti: Ferdi Zeyrek
Osmaniye'de kayıp şahsın cansız bedeni dere yatağında bulundu Yerel Haberler
Osmaniye'de kayıp şahsın cansız bedeni dere yatağında bulundu