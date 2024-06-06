Binlerce çalışana 3 maaş sürprizi. Bayramdan önce hesaplarda

Babuçsu Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank çalışanlarına yaklaşık 3 maaş tutarında temettü ödemesini yapılmasının beklendiğini söylemişti. Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası ödemelere başladı.

Vakıflar Bankası ve Halkbank çalışanları bayram öncesi alacakları 3 maaşlık ödeme ile büyük bir rahatlama yaşadı. Ziraat Bankası'nın da benzer bir ödeme yapacağı belirtildi.

BİNLERCE ÇALIŞAN RAHAT NEFES ALDI

Binlerce çalışanı bulunan Türkiye'nin önde gelen kamu bankalarından Halkbank ve VakıfBank geçtiğimiz ay genel kurullarını tamamlayarak Kap'a temettü ödemelerine ilişkin açıklama yapmıştı. Bankaların binlerce çalışanı temmettü ödemelerinin 3 maaşı bulacağı bilgisi ile büyük sevinç yaşadı.

'ta çalışan binlerce personele müjde geldi. Bu bankaların çalışanlarına üçer maaş tutarında temettü ödemesi yapıldığı öğrenildi. Bu ödeme, çalışanlar arasında büyük sevinç yarattı.