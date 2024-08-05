Binlerce İsrailli yurt dışında mahsur kaldı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayarak öldürülmesi ve İsrail'in Beyrut'a gerçekleştirdiği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ü öldürmesinden sonra İran, Hizbullah ve Hamas'ın İsrail'e misilleme yapması ihtimali havayolu şirketlerinin bölgedeki seferlerini ve bu nedenle İsrail vatandaşları ülkelerine dönemedi.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, yaklaşık 4 bin İsrailli vatandaşın yurt dışında mahsur kaldığı ve İsrail'e dönmek için Tel Aviv'deki Dışişleri Bakanlığıyla iletişime geçtiği belirtildi.

Orta Doğu'da gerçekleşen gerginlik sebebiyle 15 uluslararası havayolu şirketi, Tel Aviv uçuşlarını durdurmuştu.