Binlerce öğrenciye 15 bin TL eğitim desteği

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 100 bin öğrenciye vereceği 15 bin TL eğitim desteği ile ilgili açıklama yaptı.



İmamoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı duyuruda, eğitim yardımının başvuru sürecinin 15 Eylül 2024'te başladığını ve başvuruların 18 Ekim 2024 tarihinde sona ereceğini belirtti.

İBB'nin eğitim desteğinden faydalanabilmek için gerekli şartlar açıklandı.

İŞTE EĞİTİM DESTEĞİ İÇİN GEREKLİ OLAN ŞARTLAR:



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisi veya ailesinin (anne-baba vefatı durumunda yakınının) İstanbul’da ikamet ediyor olması

Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora seviyesinde öğrenci olmak

Normal öğrenim süresi içinde eğitime devam etmek

Devlet üniversitesi öğrencisi ya da vakıf/özel üniversitede yüzde 100 burslu olmak

Ara ve son sınıf öğrencileri için not ortalamasının 100 üzerinden 53 veya 4,00 üzerinden 2,00 olması

Maddi desteğe ihtiyaç duyuyor olmak

Başvuru yaparken öğrencilerden istenen ise şu belgeler istenecek:

Sabıka kaydı, öğrenci belgesi, Transkript (not durumu), bursluluk belgesi, bekar öğrenciler için ailenin, evli öğrenciler için öğrencinin ve eşinin gelir durumunu gösteren belgeler (maaş bordrosu, gelir belgesi vb.), varsa engelli raporu fotokopisi (öğrenci veya aile bireylerine ait) , Okuyan kardeşler varsa onların öğrenci belgeleri (açık öğretimde okuyanlar hariç)

BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Eğitim desteğine başvurmak isteyenler, İBB'nin Genç Üniversiteli web sitesi veya İBB mobil uygulaması üzerinden başvurularını gerçekleştirebilir.