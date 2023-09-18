BioNTech, mpox aşıları için harekete geçti

Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech, mpox çiçeği hastalığına karşı (Monkeypox-maymun çiçeği) mRNA tabanlı aşılar geliştirmek için harekete geçti.

KAYNAK: AA
BioNTech, mpox aşıları için harekete geçti

Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech, Salgın Hastalıklara Hazırlık İçin Yenilik Koalisyonu (CEPI) ile mpox çiçeği hastalığına (Monkeypox-maymun çiçeği) yönelik mRNA tabanlı aşılar geliştirmek için iş birliği yapacak.

90 MİLYON DOLARA KADAR FİNANSMAN

BioNTech ve CEPI’den yapılan ortak açıklamada, söz konusu iş birliğinin deri döküntülerine neden olan ve fiziksel temas yoluyla insanlara bulaşabilen Mpox virüsüne (maymun çiçeği) karşı mRNA tabanlı aşıların geliştirilmesini kapsadığı belirtildi.

Açıklamaya göre, CEPI, aşıların geliştirilmesi için BioNTech’e 90 milyon dolara kadar finansman sağlayacak.

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