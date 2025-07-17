Bir alkol grubuna daha dev zam!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bir alkol grubuna daha dev zam!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir rakı grubana daha zam geldiğini açıkladı.

Haziran ayı enflasyonunun açıklamasıyla ÖTV zammı gelen rakıya bir de markaların kendi zammını yansıtınca fiyatlar uçtu. Mercan Göbek Rakı fiyatları zamladı. Buna göre 100’lük fiyatı bin 995 lira 83 kuruş olan Mercan Göbek Rakı 2 bin 395 lira oldu.

Rakı fiyatları boyutlarına göre şöyle şekillendi:

100’lük Mercan Göbek bin 995 lira 83 kuruştan 2 bin 395 liraya, 70’lik fiyatı bin 495,83 liradan bin 795 liraya, 50’lik fiyatı bin 162,50 liradan bin 395 liraya, 35’lik fiyatı 829,17 liradan 995 liraya, 20’lik fiyatı 495,83 liradan 595 liraya yükseldi.

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