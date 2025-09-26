“Bir Anadolu Şenliği”nde Merve Özbey rüzgarı: Gazze’yi unutmadı!

Bitlis Eren Üniversitesi kampüsündeki konserde Merve Özbey, sevilen parçalarını seslendirdi. Sahnede Filistin bayrağıyla Gazze’ye destek mesajı veren Özbey, “Filistin halkının yanında olduğumuzu sesimiz çıktığı kadar duyurmak için her şeyi yapacağız. Bu zulme sessiz kalmak mümkün değil. Televizyonda izlediklerimiz bunların sadece bir kısmı. Allah kimseyi çocuğunun cenazesini kucağında taşıyacak kadar çaresiz bırakmasın. Bütün dualarımız ve kalbimiz Filistin’de.” diye konuştu.

Alanı dolduran müzikseverler, Özbey’i alkışlayarak şarkılarına coşkuyla eşlik etti.