Bir apartman dairesinde 48 köpek bulundu! ABD'de yürek burkan görüntü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bir apartman dairesinde 48 köpek bulundu! ABD'de yürek burkan görüntü

ABD’de tahliye edilen bir apartman dairesinde 48 köpek bulundu. Köpeklerin doğduklarından bu yana aynı yerde olduğu belirtildi.

ABD’nin New York eyaletindeki bir apartman dairesine 48 Belçika Kurdu cinsi köpek, sağlıksız koşullarda bulundu. Yetkililer, köpeklerin yaşamları boyunca dışarı çıkmadan, kapalı alanda bir arada tutulduğunu belirtti.

abdde-tahliye-edilen-bir-apartman-daire-706024-208960.jpg

NYC Hayvan Bakım Merkezleri'nden (ACC) yapılan açıklamada eve, sahibinin tahliye edilmesinin ardından hayvanları teslim etmesi gerektiği gerekçesiyle gidildiği aktarıldı. Ekipler, çoğu dolap ve dar alanlara sıkıştırılmış toplam 48 köpek ve köpek yavrusu buldu.

ACC yetkilisi Tara Mercado, köpeklerin tüm yaşamlarını kapalı alanda geçirdiklerini ve bazı yetişkin köpeklerin mobilyaların arkasına saklandığını kaydetti.

Son Haberler
Bir apartman dairesinde 48 köpek bulundu! ABD'de yürek burkan görüntü
Bir apartman dairesinde 48 köpek bulundu! ABD'de yürek burkan görüntü
DEM Parti Batman İl Eş Başkanı Mustafa Mesut Tekik hayatını kaybetti
DEM Parti Batman İl Eş Başkanı Mustafa Mesut Tekik hayatını kaybetti
Son ankette sürpriz sonuçlar! İstanbul, Ankara, İzmir'de kim önde?
Son ankette sürpriz sonuçlar! İstanbul, Ankara, İzmir'de kim önde?
IMF'den Pakistan kararı!
IMF'den Pakistan kararı!
Öğrenci yurdunda yangın! 3 öğrenci zehirlendi
Öğrenci yurdunda yangın! 3 öğrenci zehirlendi