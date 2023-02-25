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Arjantin arama kurtarma ekibi ülkesine döndü

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına destek veren Arjantin ekibi için tören düzenlendi.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 17:16
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Bir arama kurtarma ekibi daha ülkesine döndü

Arjantin arama kurtarma ekibi ülkesine döndü
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Türkiye'nin yeni Buenos Aires Büyükelçisi Süleyman Ömür Budak ve Güvenlik Bakanı Anibal Fernandez'in katılımıyla Federal Polis Merkezi Departmanı'nda tören düzenlendi.

Yapılan konuşmaların ardından Arjantin arama kurtarma ekibi üyelerine teşekkür belgesi takdim edildi.

Büyükelçi Budak buradaki konuşmasında, ekibe teşekkür ederek, "Ülkemizdeki yıkıcı depremin ardından gösterdiğiniz yiğitlik ve özveri için minnettarız. Kurtardığınız hayatlar bize umut verdi. Azminiz ve kararlılığınız dayanışmanın önemini her zaman bize hatırlatacaktır" sözlerini kullandı.

Güvenlik Bakanı Anibal Fernandez de depremin ardından Devlet Başkanı Alberto Fernandez ile durumu ele aldıklarını belirterek, "Bu tarz istenmeyen hadiselerle mücadele için 20 yıllık bir hazırlığımız vardı. Doktor, iletişim ekibi, itfaiye grubumuzla ve iki uzman köpekle bölgeye hareket ettik, 8 günün sonunda 3 kişiyi canlı çıkarmayı başardık" dedi.

"GÖZLERİ HER ŞEYİ ANLATABİLİYORDU"

Ekip üyelerinden Daniel Iglesias, Türkiye'ye vardıklarında büyük bir yıkım gördüklerini dile getirerek, "Orada yaşadığımız her şey, insanların ıstırabı, cansız bulduğumuz 50 kişi ve çocukları enkazların arasından çıkarmak için gösterdiğimiz çaba unutulacak gibi değil. Bütün bunlar bizi çok etkiledi ama aynı zamanda güçlendirdi" diye konuştu.

Ekibin diğer üyelerinden Lourdes Dominguez Melchor da bölgeye vardıklarında düşündüklerinden çok daha büyük bir yıkım gördüklerini söyledi.

Melchor, "Ne dediklerini anlamıyorduk ama yüz ifadelerinden kavrıyorduk. Dil en büyük engel olsa da gözleri bize her şeyi anlatabiliyordu" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'ye 10 Şubat'ta giden Arjantin arama kurtarma ekibi, Hatay Antakya'da 10 gün boyunca çalışmalara destek verdi. (AA)

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