Bir arı yüzlerce kişiyi mağdur etti!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bir arı yüzlerce kişiyi mağdur etti!

Bursa'da seyir halindeki TIR sürücüsü arının ısırması sonucu şoka girdi. Kontrolden çıkan TIR makas atıp trafiği kapattı.

Kaza dün akşam saatlerinde Bursa Orhangazi - Gemlik yolu Gedelek trafik ışıklarında meydana geldi. Yalova'dan Bursa yönüne seyir halinde bulunan 48 yaşındaki Bülent Ç. idaresindeki 61 KN 278 plakalı TIR yoldan çıkıp makas attı. Ekipler olay yerine geldiğinde sürücünün arı sokması sonucu şoka girip kaza yaptığını belirlediler.

Hemen 112 ambulans ekibi istendi. Olay yerine gelen ambulans ekibi arının soktuğu şoktaki sürücüyü hastaneye kaldırdı. TIR makas attığı için yol kapandı. İstanbul Bursa yönüne giden sürücüler ise kaza ve yolun kapalı olması sebebiyle mahsur kaldılar.

Uzun araç kuyruğu ekiplerin çalışması ve aracın kaldırılmasıyla sona erdi. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bir arı yüzlerce kişiyi mağdur etti!

Bir arı yüzlerce kişiyi mağdur etti!

Bir arı yüzlerce kişiyi mağdur etti!

Bir arı yüzlerce kişiyi mağdur etti!

Bir arı yüzlerce kişiyi mağdur etti!

Bir arı yüzlerce kişiyi mağdur etti!

Bir arı yüzlerce kişiyi mağdur etti!

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