Bir avuç kalp krizini önlüyor! Uzmanlar önerdi

Kuru meyveler, doğanın sunduğu en lezzetli ve besleyici hazinelerden biri olarak mutfaklarımızda yerini aldı.

Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar, bu mütevazı atıştırmalıkların sadece tatlı birer aperatif olmadığını, aynı zamanda kalp sağlığını korumada güçlü bir müttefik olduğunu ortaya koydu.

Kuru kayısı, incir, üzüm ve hurma gibi meyveler, kalp krizi riskini azaltmaktan damar sağlığını desteklemeye kadar geniş bir yelpazede faydalar sundu.

Uzmanlar, günlük beslenme düzenine eklenen bir avuç kuru meyvenin, kalbinizi adeta bir zırh gibi koruyabileceğini vurguladı.

KALP KRİZİNE KARŞI DOĞAL KALKANI

Kalp hastalıkları, dünya genelinde ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Ancak kuru meyveler, bu tehdide karşı doğal bir savunma sundu.

ABD’deki Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’nda yapılan bir araştırma, kuru meyvelerin antioksidanlar, lif ve potasyum açısından zengin olduğunu ve bu bileşenlerin kan basıncını düşürerek kalp krizi riskini azalttığını gösterdi.

Araştırmanın baş yazarı Prof. Dr. Frank Hu, “Kuru meyveler, özellikle kuru üzüm ve kayısı, damar tıkanıklığını önleyen fitokimyasallar içeriyor. Haftada 4-5 porsiyon tüketimi, kardiyovasküler hastalık riskini %20’ye kadar azaltabilir” dedi.

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DAMAR SAĞLIĞININ GİZLİ KAHRAMANLARI

Kuru meyvelerin damar sağlığı üzerindeki etkisi, içerdikleri yüksek lif ve magnezyumla açıklandı.

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden kardiyolog Dr. Sarah Brewer, kuru incir ve hurmanın magnezyum açısından zengin olduğunu ve bu mineralin damar elastikiyetini koruyarak ateroskleroz riskini azalttığını belirtti. Brewer, “Kuru meyveler, kötü kolesterol (LDL) seviyelerini düşürerek damar duvarlarında plak oluşumunu engelliyor. Bu, uzun vadede kalp sağlığını koruyan bir etki oluşturuyor” dedi. Ayrıca, kuru meyvelerde bulunan polifenoller, iltihaplanmayı azaltarak damar sağlığını destekledi.

KAN ŞEKERİNİ DENGELİYOR, KALBİ GÜÇLENDİRİYOR

Kuru meyvelerin bir diğer önemli faydası, kan şekeri regülasyonuna katkıda bulunması.

Avustralya’daki Monash Üniversitesi’nden beslenme uzmanı Dr. Lisa Ryan, kuru meyvelerin glisemik indeksi düşük olduğunu ve lif içeriği sayesinde kan şekerinde ani yükselmeleri önlediğini vurguladı.

“Diyabet, kalp hastalıklarının en büyük risk faktörlerinden biridir. Kuru meyveler, kan şekerini dengeleyerek dolaylı yoldan kalbi koruyor” diyen Ryan, özellikle kuru erik ve üzümün bu konuda öne çıktığını belirtti.

HANGİ KURU MEYVELER, NE KADAR TÜKETİLMELİ?

ABD’deki Mayo Clinic’ten diyetisyen Dr. Katherine Zeratsky, kuru meyvelerin kalori açısından yoğun olduğunu, bu nedenle porsiyon kontrolünün önemli olduğunu söyleyerek, “Günde bir avuç, yani yaklaşık 30 gram kuru meyve idealdir. Örneğin, 4-5 adet kuru kayısı, 2 adet kuru incir veya bir küçük avuç kuru üzüm yeterli” dedi.

Zeratsky, kuru meyvelerin şeker ilavesiz ve doğal olanlarının tercih edilmesi gerektiğini ekledi.

BİLİMSEL VERİLERLE DESTEKLENEN FAYDALAR

Kuru meyvelerin kalp sağlığına faydaları, bilimsel çalışmalarla da desteklendi. The American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayımlanan bir meta-analiz, kuru meyve tüketiminin kan lipid profillerini iyileştirdiğini ve hipertansiyon riskini azalttığını ortaya koydu. Ayrıca, İspanya’daki Navarra Üniversitesi’nden Dr. Miguel Martınez-Gonzalez’in liderliğindeki bir çalışma, Akdeniz diyetiyle birlikte kuru meyve tüketen bireylerde kalp hastalığı riskinin %30’a kadar düştüğünü gösterdi.

Martınez-Gonzalez, “Kuru meyveler, Akdeniz diyetinin ayrılmaz bir parçası ve kalp dostu bir besin” dedi.

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KURU MEYVELERİN EK FAYDALARI

Kuru meyveler sadece kalp sağlığı için değil, genel sağlık için de bir hazine. İçerdikleri B vitamini, demir ve kalsiyum sayesinde enerji seviyesini artırıyor, anemiyi önlüyor ve kemik sağlığını destekledi. Ayrıca, lif içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenliyor ve kabızlık gibi yaygın sorunlara çözüm sundu.

Kanada’daki Toronto Üniversitesi’nden beslenme uzmanı Dr. David Jenkins, “Kuru meyveler, hem lezzetli hem de çok yönlü bir sağlık destekçisi. Kahvaltıda yulafa ekleyebilir, ara öğünde tüketebilir veya salatalarınıza katabilirsiniz” dedi.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Her ne kadar kuru meyveler sağlık için bir nimet olsa da, uzmanlar bazı uyarılarda bulundu.

Şeker hastaları, kuru meyvelerin doğal şeker içeriği nedeniyle ölçülü tüketmeli ve doktorlarına danışmalı. Ayrıca, bazı kuru meyveler sülfit gibi koruyucular içerebilir, bu da alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

Dr. Zeratsky, “Organik ve işlenmemiş kuru meyveleri tercih edin. Ambalajlı ürünlerde içerik listesini mutlaka kontrol edin” önerisinde bulundu.

KALBİNİZ İÇİN BİR AVUÇ ŞİFA

Kuru meyveler, hem lezzetli hem de erişilebilir bir sağlık kaynağı olarak kalp hastalıklarına karşı doğal bir koruma sağladı.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, bu besinlerin damar sağlığını güçlendirdiğini, kolesterolü düşürdüğünü ve kalp krizi riskini azalttığını doğruladı.

Günde bir avuç kuru meyve, kalbinizi korumak için atabileceğiniz basit ama etkili bir adım.