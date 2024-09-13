Bir ayda 25 bin araca ceza kesildi, 641 araç trafikten men edildi

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, düzenlediği basın toplantısında son bir ayda yapılan trafik ve güvenlik denetimleri hakkında bilgiler verdi. Toplantıya Vali Yardımcısı Yeliz Mercan ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da katıldı.

Vali Dağlı, bir ay içinde gerçekleştirilen denetimlerle ilgili şunları belirtti: “Son bir ayda 98 bin 375 araç denetlendi ve 25 bin araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, sürücü belgesiz araç kullanan ve alkollü araç kullanan toplam 641 araç trafikten men edildi.” Ayrıca, çeşitli suçlardan dolayı 28 kişiye adli işlem yapıldığını, bunlardan 22’sinin tutuklandığını ekledi.

Ağustos ayında Çorum’da 2 bin 335 olay meydana geldiğini ve bunlardan 2 bin 144’ünün aydınlatıldığını belirten Vali Dağlı, suçlarla mücadele kapsamında 44 ruhsatsız tabanca, 37 av tüfeği, 15 kuru sıkı tabanca ve çeşitli fişek ve mermilerin ele geçirildiğini aktardı. Ayrıca, siber suçlarla mücadele kapsamında 52 bahis sitesi ve 16 müstehcen içerikli siteye erişim engeli getirildiğini, 58 URL adresinin ise siber müdahale merkezine bildirildiğini ifade etti.

Vali Dağlı, eğitim yılının başlamasıyla birlikte okul önlerinde trafik denetimlerinin artırıldığını ve servis araçlarına yönelik denetimlerin yapıldığını belirtti. Servis araçlarının eksikliklerinin giderilmesi amacıyla 4-5-6 Ağustos tarihlerinde kapsamlı bir denetim yapıldığını ve bu denetimlerin yıl boyunca aralıklı olarak devam edeceğini söyledi.