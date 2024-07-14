Bir baba kızının sevgilisinin aldığı güllerden reçel yaptı

Simge Dal
Bir baba kızının sevgilisinin aldığı güllerden reçel yaptı

Bir baba, kızının sevgilisinin hediye ettiği güllerle reçel yaptı. Kızının bu anları sosyal medyada paylaşması kısa sürede gündem oldu. Babasının davranışı, bazıları tarafından espirili, bazıları tarafından ise gereksiz bulundu.

Sosyal medyada paylaşılan ilginç bir olay, kullanıcılar arasında büyük yankı uyandırdı. Bir baba, kızının sevgilisinin hediye ettiği güllerden reçel yaptı. Kızının bu anları sosyal medyada paylaşması kısa sürede büyük ilgi gördü ve gündem oldu.

Videoda, baba özenle hazırladığı güllerden reçel yaparken görülüyor. Kızı, bu sıra dışı anı kaydedip sosyal medyada paylaştığında, olay hızla yayıldı ve geniş bir kitle tarafından konuşulmaya başlandı. Babasının güllerden reçel yapması, sosyal medyada iki farklı tepkiye neden oldu.

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Bir kesim, babanın bu davranışını esprili ve yaratıcı bulurken, olayın mizahi yönünü övdü. Diğer kesim ise bu davranışı gereksiz ve abartılı buldu. Sosyal medya kullanıcıları arasındaki tartışma devam etti ve olay çeşitli yorumlarla değerlendirildi.

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Bu sıra dışı olay, sosyal medyanın gücünü ve insanların farklı bakış açılarını bir kez daha ortaya koydu. Babasının güllerden yaptığı reçel, mizahi ve eleştirel yorumlarla birlikte gündemdeki yerini aldı.

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