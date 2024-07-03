Bir bakandan Merih'e destek

EURO 2024'ün son 16 turunda, A Milli Futbol Takımı, Avusturya'yı 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Merih Demiral'ın gol sevincinde bozkurt işareti yapması nedeniyle UEFA tarafından hakkında soruşturma başlatıldı.

Bu gelişme üzerine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Bakan Bak, Merih Demiral'ın bozkurt işareti yaptığı bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak "Uzun uzun yazmaya gerek yok…" ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Maçtan çok Demiral'ın zafer sonrası yaptığı bozkurt işareti üzerinden tartışma yaşandı. Tobias Huch isimli Alman gazeteci, bu işareti Hitler selamına benzeterek Merih Demiral'ın UEFA tarafından cezalandırılması gerektiğini savundu. Birçok Alman gazeteci de bu işaretin aşırı sağcı ve ırkçı olduğunu ifade eden paylaşımlar yaptı.

MERİH'TEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin açıklama yapan Merih Demiral, "Türk olmaktan gurur duyuyorum ve bunu her fırsatta dile getiriyorum. Bu nedenle gol sevincimi de bu şekilde ifade ettim. Herhangi bir mesaj verme amacı taşımıyor, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim" dedi.