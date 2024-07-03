Bir bakandan Merih'e destek

Kaynak: Haber Merkezi
Bir bakandan Merih'e destek

UEFA, gol sevincini bozkurt işaretiyle kutlayan Merih Demiral hakkında soruşturma başlatma kararı aldı. Bu karara tepki olarak Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, dikkat çekici bir açıklama yaptı.

EURO 2024'ün son 16 turunda, A Milli Futbol Takımı, Avusturya'yı 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Merih Demiral'ın gol sevincinde bozkurt işareti yapması nedeniyle UEFA tarafından hakkında soruşturma başlatıldı.

Bu gelişme üzerine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Bakan Bak, Merih Demiral'ın bozkurt işareti yaptığı bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak "Uzun uzun yazmaya gerek yok…" ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Maçtan çok Demiral'ın zafer sonrası yaptığı bozkurt işareti üzerinden tartışma yaşandı. Tobias Huch isimli Alman gazeteci, bu işareti Hitler selamına benzeterek Merih Demiral'ın UEFA tarafından cezalandırılması gerektiğini savundu. Birçok Alman gazeteci de bu işaretin aşırı sağcı ve ırkçı olduğunu ifade eden paylaşımlar yaptı.

MERİH'TEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin açıklama yapan Merih Demiral, "Türk olmaktan gurur duyuyorum ve bunu her fırsatta dile getiriyorum. Bu nedenle gol sevincimi de bu şekilde ifade ettim. Herhangi bir mesaj verme amacı taşımıyor, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim" dedi.

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