Bir belediyeye daha haciz geldi. “Silkeleme” işlemi devam ediyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde borçlu CHP’li belediyeler hakkında “Silkelemeye devam edeceğiz” diyerek, yaptığı açıklamayla belediyelere yükleneceğinin sinyalini vermişti.

Sözcü’den Altan Sancar’ın haberine göre, verilen mesaj sonrası harekete geçildi. Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK), Beyoğlu Belediyesi mülkiyetinde bulunan, içerisinde okul, tarihi çeşme, park, yol ve binaların da olduğu kamusal alanlara haciz koydurttu.

Belediye mülkiyetinde olan fakat plansız yapılaşma ve imar sorunları sebebiyle kamusal kullanımda kalan alanları da kapsayan haciz talebinde okuldan sosyal markete, tarihi çeşmeden binalara kadar çok sayıda yer bulunuyor.

BELEDİYENİN TALEP ETTİ, CEVAP GELMEDİ

Beyoğlu Belediyesi 3 Ağustos 2023 tarihinde vergi borçlarının ödenmesine karşılık arazinin devrini talep ettiği fakat konuyla ilgili bakanlık tarafından herhangi bir yanıt verilmediği ifade edildi.

CİHANGİR’DEKİ ORTAOKULA İCRA

Beyoğlu’nda yer alan Cihangir Münir Özkul Ortaokulu, imar planlarında ilköğretim tesis alanı olarak geçiyor. 2024 rayiç değeri 148 milyon olarak hesaplanan arsa ve okul binası da haciz koyuldu.

SOSYAL MARKET VE LALELİ ÇESMESİ DE LİSTEDE!

6100 ihtiyaç sahibi için sosyal yardımlarının dağıtıldığı Sosyal Markete de haciz işlemi uygulandı.

Öte yandan Dolapdere’deki Semt Konağı ile İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Sanat Galerisi ve ek hizmet binası son olarak tarihi Laleli çeşmesi de haciz listesine eklendi.