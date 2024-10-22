Bir dizi daha final kararı aldı! İzleyiciler çok üzülecek

Kanal D'nin iddialı dizileri arasında yer alan ve kadrosunda Özgü Kaya, Meltem Cumbul, Halil Ergün ve Burak Berkay Akgül'ün bulunduğu Güzel Aşklar Diyarı dizisi erken final yapacak.

Eylül ayında başlayan yeni sezonda birçok dizi yayın hayatına başlamasından kısa bir süre sonra final yapma kararı aldı. Reytinglerdeki düşüş sebebiyle Kötü Kan, Kör Nokta, Kirli Sepeti'nin final yapacağı belirtilmişti. Şimdi ise Güzel Aşklar Diyarı’nın fişi çekildi.

Yönetmenlik koltuğunda Mahsun Kırmızıgül'ün oturduğu, Meltem Cumbul ve Halil Ergün'ü yıllar sonra ekranlara döndüren dizi başladığı ilk bölümle dikkat çekmişti.

Ancak kısa sürede reytinglerin düşmeye başlaması sebebiyle önce senaryo ekibi daha sonra yönetmen değişmişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kapadokya’da çekilen dizi 6. bölümde ekrana veda etmesine karar verildi.

HALİL ERGÜN FİNALDEN ÖNCE VEDA ETMİŞTİ

Final kararından önce yıllar sonra ekranlara geri dönen usta oyuncu Halil Ergün ise geçtiğimiz günlerde diziye veda ederek sevenlerini üzmüştü.

Güzel Aşklar Diyarı'nda Hakim Alaca karakterine can veren Halil Ergün diziyle ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Dizinin en baştaki hikayesinde babam beni başkasıyla evlendirmiş, asıl sevgilim Selma’ydı. (Güneri) Sonra kaldırdılar neden onu bilmiyorum. Senaryosunun oturması lazım. İki kadın yazar vardı, şimdi başka yazarlar var. Her türlü katkıya hazırım ama kendimi de zorlamam”