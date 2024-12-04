Bir dönem AKP'nin en güçlü adamıydı.. Bahçeli'nin Saray'dan beklediği destek geldi

AKP'nin kurucularından ve eski Adalet Bakanı Cemil Çiçek, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK Elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik yaptığı çağrı ve "umut hakkı" açıklamaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Sözcü'den Saygı Öztürk’e konuşan Çiçek, Bahçeli'nin bu açıklamalarını çözüm açısından önemli bir mesaj olduğunu belirtti.

Bahçeli’nin son açıklamalarına yönelik yapılan eleştirilerine değinen Çiçek, "Bahçeli'nin söylediklerini, çözüm yönünden değerlendirmek daha doğru olur. Aksi takdirde, geçmişte söyledikleri üzerinden siyaset yapılır" dedi.

Bahçeli’nin daha önceki açıklamalarına atıfta bulunan Cemil Çiçek, "Bir ay önce farklı bir şey söylediniz, şimdi ne oldu?" gibi eleştirilerin çözüm sürecine katkı sağlamadığını ifade etti. Bu konunun yüzeysel bir şekilde değerlendirilecek bir konu olmadığını aktaran Çiçek, açıklamaların önünü ve sonunu dikkate alarak bir analiz yapılması gerektiğini vurguladı.

MESELEYİ DAR BİR PERSPEKTİFTEN BAKMAK TEHLİKELİ OLUR

Bahçeli'nin çağrısının dar bir bakış açısıyla ele alınmasının, sorunun çözülmesindense daha fazla karışıklığa yol açabileceği uyarısında bulunan Cemil Çiçek, "Her şeyin politik bir çekişmeye dönüşmesi, çözüm sürecine engel olur" dedi. Çiçek ayrıca, sorunun sadece siyasi çekişme olarak görülmemesi gerektiğini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1 Ekim'de Meclis'in yeni yasama yılı açılışında DEM Partililerle tokalaşmanın ardından 22 Ekim'de partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda "Bugün kitabın ortasından hiçbir yoruma ihtiyaç bırakmayacak nitelikte konuşacağım" diyerek, PKK Elebaşı Abdullah Öcalan'a "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün tamamen bittiği, örgütün lağvedildiğini haykırsın" ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli'nin sözleri siyaset gündeminde tartışma yaratırken gündeme gelen "yeni bir çözüm süreci mi başlıyor" sorusu ise kulisleri hareketlendirdi.

YİK ÜYESİ

Bir dönem AKP'nin en güçlü isimlerinden olan Cemil Çiçek, şimdilerde Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeleri arasında yer alıyor.